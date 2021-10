Bruxelles, invitée d'honneur au Marché à manger de Rennes

Dimanche, une délégation de chefs et brasseurs bruxellois, emmenée par visit.brussels, ont installé, le temps de quelques heures, leurs fourneaux pour faire découvrir l'un de leurs plats phares aux Rennais regroupés en masse au Marché à Manger.

Depuis 2016, tous les premiers dimanches du mois, l'événement brasse un public gastronome aux Halles centrales de Rennes (France). Grandes tablées et plats à petits prix (entre 5 et 8 euros) sont la signature du concept qui joue également la carte du local et du durable, proposant même des contenants réutilisables.

Ce dimanche, les chefs de la commune bretonne invitaient leurs homologues bruxellois pour faire découvrir leur conception de la street food. "Zwanze, Manneken Pis, fricadelle, bières et bonne humeur", promettait l'affiche du Marché à Manger.

Au menu entre autres, un "Grill cheese à l'Orval, tartine d'artisan boulanger, oignons confits au lambic, fromage d'Orval fondu". Les plus de 200 assiettes qui se sont écoulées "dans la joie et la bonne humeur" et en un temps record par Léo Begin du bar à fromages "La fruitière" et son équipe. A coups de "Hey Bruxelles, tu dors ou quoi?", le fromager a animé une file qui ne désemplissait pas.

Arrivée deuxième dans la course menée contre "La fruitière" de celui qui aurait tout vendu le plus vite, le roi de la croquette aux crevettes Cédric Mosbeux de "Fernand Obb delicatessen" n'a pas été en reste puisqu'à 13h00, ses 325 petites reines avaient déjà été toutes dévorées. "Excellent", lui souffle une septuagénaire conquise par la quantité de crevettes découvertes dans son assiette.

Même topo pour Bogdan Streinu du "Rossini" qui a envoyé ses 220 portions de "Joue de veau confite à la Chimay bleue, stoemp carottes" en deux heures de marché.