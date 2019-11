Bruxelles : incendie sur le toit du Palais 5 au Heysel, pas de victime

Une épaisse fumée noire a été aperçue ce mercredi midi au-dessus du Palais 5, l’une des plus grandes salles d’exposition du plateau du Heysel. Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux. La cause serait "probablement des travaux de toiture" selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le compte Twitter du palais des expositions précise que le hall du palais 5 était vide et qu’il n’y a pas de victime.

Peu avant 12h30, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a indiqué que l’incendie était maîtrisé.