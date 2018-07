Bruxelles: ils évoquent tout en poésie et chanson la "non" ligne de tram 71

Maud Neve et Guillaume Lion ont de l'humour et de la poésie plein la tête, ils ont même décidé depuis peu de se lancer dans la chanson. Et ils nous offrent ce premier titre décalé sur la non-construction de la ligne de tram 71 pour remplacer la ligne de bus existante qui relie Delta au centre-ville.

Rappelez-vous l'annonce de cette transformation de ligne avait fait couler beaucoup d'encre à Ixelles. Le gouvernement régional bruxellois avait annoncé cela en 2013, mais face aux critiques avait dû faire marche arrière et carrément enterrer le projet en 2017.

"Nous avons voulu proposer cette chanson maintenant car nous sommes en plein chantier sur la chaussée d'Ixelles, et qu'à l'époque un des gros arguments pour refuser l'arrivée du tram était le chantier à faire sur la chaussée. Donc on n'a pas le tram mais on a quand même le chantier, bref on voulu remettre un peu de poésie dans le débat" nous déclare Guillaume.