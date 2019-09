Bruxelles : grand nettoyage dans les sociétés fantômes qui se déclarent en faillite

C’en est fini des sociétés fantômes qui se déclarent en faillites et qui abritent parfois des activités criminelles. Paul Dhaeyer vient de prendre la tête du tribunal de l’entreprise de Bruxelles et compte bien faire un grand nettoyage. Le président veut traiter le problème à la racine plutôt que d’attendre que la société dépose un bilan sans actif et ne rendent aucun compte ou presque…

Ce qui pose problème avec les faillites actuellement à Bruxelles ? "Elles sont en explosion et elles se clôturent trop souvent sans actif", répond Paul Dhaeyer. Le nouveau président du tribunal de l’entreprise précise : "En réalité, ces sociétés n’ont pas d’activités réelles. Ou bien elles sont illicites voire criminelles."

Certaines "coquilles vides" sont mêmes revendues pour éviter de payer ses taxes à l’Etat. "Certaines d’entre elles auraient dû faire l’objet d’un dépôt de bilan, explique notre invité sur Vivacité. Mais elles ne le font pas parce qu’un certain nombre de sociétés criminelles rachètent ces sociétés à bas coût et les revendent sur le circuit criminel. Cela permet par exemple, d’accumuler des dettes de cotisations patronales parfois de plusieurs centaines de milliers d’euros. Puis, quand les dettes se sont accumulées, on met un homme de paille à la tête, on met la société en faillite. Et finalement, on efface la dette."

Finie l’impunité pour ces sociétés. C’est la mission que s’est donnée Paul Dhaeyer. "On veut tuer l’arme du crime avant même qu’elle ne soit utilisée. Nous allons donc repérer ces sociétés et passer par la dissolution."

La dissolution est une solution moins chère et plus rapide que la faillite. "Dans le cas de la dissolution, on n’est pas obligés de désigner un curateur. Lorsqu’il n’y a pas d’actif, ça n’a pas beaucoup de sens." Et quand un curateur est appelé, il est payé 1000 euros par faillite. Une somme payée par les citoyens.

Concrètement, quatre emplois au greffe et quatre personnes au service administratif ont été engagés jusqu’au 1er janvier. Des emplois à pérenniser selon Paul Dhaeyer.