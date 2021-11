Bruxelles : Gracia Live, promoteur de concerts, envisage une action contre le festival Arena5

Loïc Nottet, Véronique Sanson, Raphaël, SCH, K’s Choice… La scène extérieure et "Covid safe" du festival bruxellois Arena5 a accueilli du beau monde cet été au pied du palais des expos. Un programme qui a plu à plusieurs milliers de spectateurs (50.000 au total) mais pas aux managers de Gracia Live.

Cette société belge de promotion de concerts qui affiche de beaux noms à son palmarès (Céline Dion, Eros Ramazzotti, Toto, Art Garfunkel, Adele, Jamiroquai, Disney on Ice…) vient d’adresser un courrier aux élus de la Ville de Bruxelles, bourgmestre, échevins et conseillers. Elle se plaint de la tenue de ce festival par H-Park, une société composée par l’ASBL Brussels Expo avec deux sociétés concurrentes, Greenhouse Talent et la SPRL Festival Les Ardentes.

Aucune mise en concurrence

"Ce 'projet venu de nulle part'", peut-on lire dans le courrier signé par Sam et Michel Perl, les deux administrateurs délégués de Gracia, "aurait pourtant apparemment été réfléchi de longue date. Force est toutefois de constater qu’à première vue, aucune mise en concurrence ne paraît avoir précédé la constitution de cette société."

Les deux administrateurs disent également regretter que "malgré nos demandes répétées, nous n’avons jamais obtenu la possibilité d’avoir accès au calendrier de disponibilités de cette salle en plein air, ni de recevoir le prix de location afin d’y organiser des événements."

Subsides ?

Et de poser la question de la "légalité de la constitution" de H-Park, "cette société d’économie mixte". A-t-elle bénéficié, interroge Gracia, de subsides publics ou parapublics, comme ceux destinés par la Ville de Bruxelles au Brussels Summer Festival, annulé cet été et remplacé par Arena5 ? En toute transparence et de manière objective ? Si subventions il y a eu, un marché public aurait dû être ouvert, ajoute l’avocat de Gracia.

Enfin, "n’y a-t-il pas conflit d’intérêts entre la Ville, l’association Brussels Expo, la société nouvellement créée et les opérateurs choisis discrétionnairement" compte-tenu de l’existence de la salle de concerts du Palais 12, gérée par Brussels Expo ?

Gracia conclut la missive en s’estimant lésé. Selon nos informations, les gestionnaires de la Gracia envisagent une action en justice en cas de réponses insatisfaisantes.

Etonnement chez Brussels Expo

De son côté, Denis Delforge, le patron de Brussels Expo exprime son étonnement. "Nous analysons le courrier et les éléments juridiques avancés", nous explique celui-ci.

"Ceci étant, je suis un peu étonné par ce courrier. Je comprends que le climat dans le secteur est difficile avec l’année et demie Covid que nous avons eue. Mais je regrette quand un acteur reproche à d’autres de faire quelque chose en l’occurrence, ici, un acteur bruxellois, un acteur flamand et un acteur wallon, alliés dans le cadre d’un projet à dimension nationale. Ce n’est pas très constructif de la part de Gracia."

Denis Delforge précise par ailleurs que certains arguments avancés dans le courrier sont "factuellement erronés". "Quand on parle de manque d’ouverture à d’autres promoteurs, ce n’est pas exact. Nous avons ouvert la scène à des partenaires, en coproduction, pour des événements de musique électro."

Denis Delforge rappelle qu’Arena5 a été monté en urgence. "Alors oui, nous avions cette idée depuis plusieurs années. Mais c’est le contexte de pandémie qui a nous a poussé à le monter en urgence. Cet événement a eu un beau succès et des retours positifs. Raison pour laquelle nous envisageons toujours une deuxième édition."