Bruxelles : flashmob à la gare centrale et événement au Bois de la Cambre... la police se prépare à la "boum 2"

Plus de cent personnes ont pris part à un flashmob organisé samedi dans la gare de Bruxelles-Central, dans le cadre de l'événement non autorisé La Boum 2. De la musique était jouée par un groupe dans la gare et les participants dansaient dans le hall principal et l'escalier.

Les forces de l’ordre vont renforcer leur présence sur place. Elles surveilleront les lieux, diffuseront des messages de prévention – notamment à l’aide de drones – et interviendront si nécessaire.

????????FLASH - Une #flashmob était organisée samedi matin à la gare de #Bruxelles -Central, en marge du rassemblement #LaBoum2 prévu plus tard dans la journée au #boisdelacambre . (7sur7) #Belgique pic.twitter.com/63Cp9ssc07

Prévention en premier

Pour la police, l'objectif est avant tout de faire de la prévention auprès de la population. Des bénévoles de Brussels major Events, le service qui organise les grands événements en espace public pour la Ville de Bruxelles ou d’autres institutions publiques, devraient être déployés.

Le parquet de Bruxelles rappelle de son côté que toute personne verbalisée pour le non-respect des mesures sanitaires lors de cet événement sera poursuivie. Les participants s’exposent donc à une amende et aussi à une éventuelle arrestation administrative.

Les organisateurs espèrent évidemment ne pas en arriver là. Sur les réseaux sociaux, ils disent miser sur l’intelligence collective pour que cette fête (qui n’a pas été officiellement autorisée par les autorités) se déroule dans le calme, la joie et la bonne humeur.

Selon nos informations, aux alentours de 13h, la situation était parfaitement calme autour du bois de la Cambre.

Ne pas "compromettre la continuité des soins"

Les Cliniques de l'Europe, qui comptent quatre sites au sein de la capitale et dans les environs, ont appelé vendredi la population à ne pas assister à cette "boum 2". "L'admission d'un grand nombre de patients à la suite de tels événements risque de compromettre la continuité des soins en cette période difficile", a déclaré le comité de direction cité par l'agence Belga.

Le Bois de la Cambre se situe à proximité du site Sainte-Élisabeth. L'ensemble hospitalier rappelle qu'il fonctionne à pleine capacité et que les unités de soins intensifs arrivent à saturation. "Nous comptons sur le civisme, le sens des responsabilités et le bon sens de chacun et appelons la population à ne pas participer à cet événement", a ajouté le comité

La Boum 2 n’est pas le seul événement annoncé ce 1er mail. Il y a plusieurs autres appels au rassemblement via les réseaux sociaux, dont ceux de "Cycle for Freedom" et de "Trace ton Cercle" qui demandent une prise en considération des jeunes dans les mesures COVID.

Plusieurs manifestations sont également prévues pour ce 1er mai, jour de la fête du travail : Celle des syndicats évidemment, mais aussi une autre - non autorisée - prévue sur la place du jeu de Balle et organisée par l’alliance pour un premier mai révolutionnaire.

La coordination policière pour encadrer tous ces événements se fera depuis le centre de crise régional avec, aux commandes, la police de Bruxelles qui pourra compter sur des renforts venus d’autres zones et de la police fédérale.