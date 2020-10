Bruxelles: feu vert de la commune d'Anderlecht au projet de réaménagement de la rue Wayez

La Commune d’Anderlecht donne son feu vert au projet de réaménagement de la rue Wayez mais elle demande une mesure transitoire.

Pour rappel, le projet de la STIB prévoit un aménagement de plain-pied sur toute la longueur de la rue, avec une partie entièrement piétonne devant la station de métro Saint-Guidon. Le tout, complété de 10 zones de livraison pour faciliter la logistique des commerces, d’espaces verdurisés, de bancs, de terrasses pour l’horeca et de zones de stationnement pour voitures et vélos. Le nombre de places de stationnement sera réduit de 170 à 27 places.

Augmenter temporairement l'offre de stationnement

La commune dit avoir entendu les inquiétudes d’habitants et de commerçants relayés lors de la commission de concertation et elle demande dans son avis officiel d'augmenter temporairement l’offre de stationnement à 90 places dans l’attente du réaménagement en vue de la piétonisation de la place de la Vaillance et de la construction d’un parking en sous-sol.

Par ailleurs, une série de mesures sera mis en oeuvre pour aider les commerçants pendant les travaux. Un phasage des travaux est prévu, en commençant par la partie Saint-Guidon. Un système de double shift et de travail le samedi sera d’application pour les entrepreneurs, afin de réduire encore la durée des travaux.



Pour rappel, la STIB prévoit le début des travaux pour le printemps 2021 et ils dureront un an et demi.