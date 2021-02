Bruxelles: faux départ pour le centre de vaccination coronavirus du Heysel

Il était sous le feu des projecteurs ce mardi lors de son inauguration. Aujourd'hui, il restera portes closes. Le centre de vaccination du Heysel, le plus grand centre de vaccination du pays, n'a pas de candidats à vacciner, en raison d'un bug informatique.

Des ratés informatiques

Le problème se situe du côté de la plateforme interfédérale chargée d'envoyer les communications. "Pour le lancement des centres de vaccination à Anvers et Bruxelles, le système Doclr a eu des ratés en début de semaine", expliquait Sabine Stordeur de la task force vaccination hier soir. C'est ce système qui envoie les invitations au personnel soignant de première ligne, prioritaire pour se faire vacciner. Sabine Stordeur espérait ce matin que le système soit en ordre aujourd'hui et lance les invitations dans la foulée.

En attendant: le centre du Heysel reste fermé. Faute de personnes à vacciner. Si le souci informatique se prolonge, la Région bruxelloise a un plan B. Elle enverra des convocations comme elle l'a fait pour le centre Pachéco au début du mois, quand la plate-forme interfédérale n'était pas encore sur les rails. Il faudra compter sur un ou deux jours de retard donc, dans une campagne qui se compte en mois.

La région comme plan B

Alors, Alain Maron, le ministre bruxellois de la Santé, relativise: "Sur la campagne globale de vaccination, ça n'a absolument aucun impact. J'aurais préféré que le système fonctionne dès les premiers jours. C'était l'engagement pris par les équipes au niveau fédéral. C'est un petit retard à l'allumage mais ça va être solutionné dans la journée. Et si ça ne l'est pas, on passera au plan B via un plan B régional provisoire".

Ce retard ne devrait pas entraîner de soucis de conservation pour le vaccin AstraZeneca qui est administré dans ce centre. De quoi relativiser.

Reste que c'est un nouveau couac dans cette campagne très incertaine, en raison du retard dans les livraisons de vaccins.