Bruxelles: distribution de tracts électoraux interdite sur la Grand'Place et au Heysel

Les élections communales approchent. Les candidats sont de sortie, aux contacts des citoyens. Mais pour convaincre l'électeur, tout n'est pas permis. Ainsi, à la Ville de Bruxelles, il est interdit de distribuer des tracts électoraux dans plusieurs quartiers, non des moindres.

Place royale, place Poelaert...

Le règlement communal est clair si l'on en croit l'article relatif à la "vente et distribution dans l'espace public". Tracter n'est pas autorisé sur la Grand'Place et aux alentours. Par alentours, on entend les rues de la Bourse, du Midi et Maus, la place de la Bourse, les rues des Fripiers, Tabora, de la Madeleine, Duquesnoy, la place Saint-Jean, la rue du Lombard. Ce n'est pas tout: le même règlement s'applique pour la place du Congrès, la place Royale, la place Poelaert et dans un rayon de 50 mètres tout autour. La zone neutre autour du 16 rue de la Loi, du Lambermont (résidence du Premier ministre) et le palais de la Nation est concernée. Mais il y a également l'ensemble du plateau du Heysel à des moments bien précis, "les jours où des expositions, réunions, fêtes ou autres manifestations ont lieu dans le stade Roi Baudouin ou le Parc des Expositions" dit le règlement.