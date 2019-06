Bruxelles devrait bientôt avoir une salle de shoot pour ses toxicomanes

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), s'y était engagé l'an dernier s'il était réélu. Et cette fois, le projet est sur les rails. Le lieu aurait même été choisi et l'ouverture pourrait avoir lieu début 2020. Cela dit, il y a quand même encore pas mal de conditionnels…

Par exemple, on ne sait pas encore "où" ni "quand" cette salle va ouvrir… mais on sait que le lieu est choisi. La ville de Bruxelles devrait prochainement communiquer à ce sujet. Et si elle attend, c'est parce que le sujet est sensible. Implanter une Salle de Consommation à Moindre Risque, cela se prépare, notamment avec le quartier.

Quels critères pour choisir le lieu ?

Pour les associations de terrain, ce genre de salle doit être là où se trouvent les toxicomanes. A Bruxelles, deux quartiers sont plus directement concernés : le quartier Yser-Ribaucourt et dans le centre-villen entre De Brouckère et Anneessens.

L'autre critère, c'est d'être à proximité d'un commissariat de police. L'expérience menée à Liège depuis l'an dernier a confirmé l'effet positif.

Combien de personne pourrait la fréquenter ?

Très difficile à dire à ce stade, on ne connait pas le nombre de toxicomanes de rue, à Bruxelles. Mais un autre projet, un deuxième, est à l'étude. Il s'agirait là d'un projet régional et non plus communal. On parle d'une échéance pour 2023. Un projet qui devrait avoir l'aval du futur nouveau gouvernement bruxellois.