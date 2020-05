Bruxelles : deux incendies en Forêt de Soignes ce mercredi

Les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir à deux reprises ce mercredi pour des incendies en forêt de Soignes.

1.000 m² détruits à cause d’un barbecue sauvage

Les pompiers de Bruxelles sont venus totalement à bout de l’incendie qui a détruit 1.000 m² en Forêt de Soignes, mercredi vers 11h00.

Le sinistre a pour origine un barbecue sauvage qui a été mal éteint. Les pompiers de Bruxelles rappellent qu’il est interdit de faire du feu en forêt.

"Les derniers pompiers ont quitté les lieux vers 11h00. Les gardes forestiers vont maintenant organiser un tour de garde pour signaler toute reprise éventuelle du feu", a expliqué mercredi après-midi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "L’origine de l’incendie est un barbecue mal éteint. Heureusement, nous avons une journée sans vent. Les pompiers tiennent à signaler qu’il est strictement interdit de faire du feu dans la forêt, qu’il faut rester sur les sentiers pendant les balades et qu’il ne faut rien jeter à terre, comme des cigarettes et autres", a ajouté le porte-parole. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus avec deux autopompes et trois camions-citernes.

Un second incendie déclaré pendant l’après-midi

Les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir une seconde fois dans les environs de la rue Nisard à Watermael-Boitsfort pour un second feu. L’incendie a été maîtrisé. Vers 17h30, les pompiers étaient toujours sur place pour humidifier de la tourbe. L’origine de ce nouvel incident est inconnue pour l’instant.