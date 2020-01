Bruxelles: deux hommes sous mandat d'arrêt pour l'agression d'un tagueur

Deux hommes ont été placés sous mandat d'arrêt et inculpés du chef de vols avec violence en bande, traitement dégradant et détention arbitraire, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi, confirmant ainsi une information de La Capitale. Selon le quotidien, les deux hommes ont mené, en novembre dernier, une expédition punitive à l'encontre d'un individu qui avait peint un graffiti sur la façade de la maison des parents de l'un d'eux. La victime a été frappée puis emmenée de force en voiture et finalement abandonnée, nue, au bord de l'autoroute.

"I.Y a été privé de liberté le 13 janvier 2020 et Y.T. l'avait déjà été le 27 novembre 2019", a précisé le parquet de Bruxelles. "La détention préventive de I.Y. a été prolongée par la chambre du conseil le 17 janvier. Quant à Y.T., il passera devant la chambre du conseil le 29 janvier".

Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir entrepris, dans le courant du mois de novembre dernier, une véritable chasse aux tagueurs, dont certains ont été frappés et menacés. Selon La Capitale, les deux inculpés étaient furieux du tag découvert sur la façade de la maison des parents de l'un d'eux. Ils auraient alors ciblé plusieurs graffeurs et tenté d'essayer d'obtenir des informations de leur part au sujet de l'auteur du tag.

Les deux suspects seraient allés jusqu'à enlever plusieurs tagueurs en rue, les auraient forcés à entrer dans leur voiture et les auraient menacés et frappés. Ils auraient fini par obtenir le nom de celui qu'ils recherchaient. Ce dernier a également été enlevé, menacé et battu, après quoi ses agresseurs l'ont déshabillé et laissé en bordure d'autoroute à Bruxelles, complètement nu.