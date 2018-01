Bruxelles: des répliques d'armes vendues Galerie Agora?

Une image étonnante dans la galerie de magasin Agora à deux pas de la grand place: de nombreux fusils et armes sont proposés à la vente dans plusieurs magasins. Il s'agit en réalité de fusils à billes - certains plus vrais que nature. Entre les hand spinners, les vestes en cuir et les écharpes, on tombe donc sur des étalages remplis d'armes de poing, kalashnikov ou encore de fusil à pompe.

Ces différents modèles de fusils à billes ont fleuri ces dernières années dans ces boutiques. De quoi susciter des réactions mitigées du côté des touristes qui passent par cet endroit. "On pourrait croire que c'est un vrai", confie un touriste. "Tant que ce n'est pas dangereux, ça ne pose pas de problème", dit un autre. "Je n'aime pas du tout ça," avoue une Française de passage.

Pour le vendeur Mohamed, il n'y a rien de choquant: "Tout le monde sait que ce sont des faux. Ce sont juste des jouets. Et, en plus, on ne les vend pas aux mineurs".

Au cas par cas

Mais que dit la loi quant à la vente de répliques d'armes? Le risque étant bien sûr qu'elles soient utilisées pour commettre un délit. "C'est au cas par cas," explique Gilles Dejemeppe, du parquet de Bruxelles. "Il faut voir si l'arme est vraiment très ressemblante - en acier par exemple - ou si elle peut vraiment occasionner des blessures à des humains ou des animaux".