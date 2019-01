Bruxelles: des policiers favorables à la fusion des zones de police

De nouvelles voix se font entendre, après que le tout nouveau ministre fédéral de l'intérieur, le CD&V Peter de Crem a relancé l'idée d'une zone de police unique à Bruxelles, qui serait dotée d'une seule unité de commandement. Ce modèle serait, à ses yeux, la seule solution pour faire face aux situations imprévues, comme les violences de la Saint-Sylvestre à Molenbeek. L'idée, populaire au sein des partis flamands, semble ne même pas faire débat à Bruxelles, rejetée en bloc par les bourgmestres et les 6 chefs de corps.

Mais à y regarder d'un peu plus près, on se rend compte que dans les commissariats, certains verraient cette idée de fusion d'un bon oeil. Voici ce qu'en dit un policier bruxellois, qui a préféré garder l'anonymat. "Une majorité de mes jeunes collègues est favorable à une fusion des 6 zones de police au sein de la région". La principale raison serait la mainmise politique sur les zones locales. "On sent bien que les bourgmestres tiennent à garder leur garde prétorienne. Et que, de ce fait, ils donnent leurs instructions à la police. Certains mails s'égarent, et on voit des ordres qui émanent du bourgmestre ou du cabinet du bourgmestre. Il demande de faire des vérifications à certains points précis plutôt qu'à d'autres, de viser tel quartier ou telle problématique plutôt qu'une autre en fonction de ses priorités et pas forcément des priorités opérationnelles de la police. Les vieux policiers ont un peu digéré ça, mais pas les jeunes qui ne peuvent pas vivre avec cette mentalité".

Impossible de cerner l'ampleur de ce positionnement dans les commissariats. Et puis, il faut bien le dire, nos recherches montrent que les agents n'ont pas forcément tous un avis sur la question. En revanche, l'impression de mainmise du pouvoir communal est répandue dans les zones locales: "ça c'est une évidence, réagit un jeune policier de terrain. Maintenant, de là à dire qu'une zone unifiée empêcherait toute politisation...".

Une zone de police unique, avec un préfet de police pour toute la région, et 19 districts pour protéger le travail de proximité: voilà le modèle prôné par notre premier interlocuteur. Un modèle que ne défendent pas les principaux syndicats de police. Pour autant, tous ne rejettent pas non plus toute forme de re-centralisation à Bruxelles. Ainsi, Thierry Belin, du syndicat SNPS, ne souhaite pas voir fusionner les six zones. Mais il défend toutefois la mise en place d'une unité permanente, spécialisée dans le maintien de l'ordre public, qui serait dotée d'un commandement unique. Bref, on dirait bien que les avis à Bruxelles, sont plus nuancés qu'il n'y paraît.