Bruxelles: des peines de un à sept ans de prison pour des trafiquants d'êtres humains

Six membres d'une bande de trafiquants d'êtres humains ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à des peines de prison comprises entre un et sept ans. Un septième membre a lui écopé d'une peine de travail de 100 heures. La bande a au moins transporté 30 migrants depuis la Région bruxelloise vers le Royaume-Uni en 2017, notamment dans des camions frigos mais également dans des voitures. Pour ce mode de transport "VIP", ils demandaient 13.000 euros par personne.

L'enquête a débuté après que la police de Bruxelles a contrôlé une camionnette dotée d'une plaque d'immatriculation britannique. Les deux Britanniques à bord transportaient deux femmes irakiennes vers l'Angleterre.

Une enquête approfondie a permis de mettre au jour une organisation criminelle, qui organisait régulièrement des passages outre-Manche tarifés entre 7000 et 13.000 euros, en fonction du mode de transport choisi.

Sept suspects ont finalement pu être identifiés. Ils auraient transporté au total une trentaine d'Irakiens, dont 18 mineurs.

Les deux leaders, dont l'un d'entre eux avait déjà été condamné pour des faits similaires, ont écopé d'une peine de sept ans d'emprisonnement et d'amendes de 5200 et 6600 euros. Quatre autres ont été condamnés à des peines comprises entre un an et 30 mois et à des amendes allant de 208 à 2080 euros. Une septième personne devra réaliser une peine de travail de 100 heures.