Bruxelles: Des peines d'un an à huit ans de prison pour viol collectif

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi, huit jeunes hommes à des peines d'entre trois et huit ans de prison pour avoir violé à plusieurs reprises, en novembre et décembre 2018, la petite-amie de l'un d'entre eux, à Saint-Josse-ten-Noode. Un dernier prévenu a écopé d'une peine d'un an de prison pour non-assistance à personne en danger.

Le tribunal a condamné le principal prévenu, petit-ami de la victime, qui avait "offert" celle-ci à ses amis, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour viol en bande. Deux autres prévenus écopent de sept ans de prison, un autre de six ans de prison, deux autres de cinq ans de prison avec sursis partiel et enfin deux autres encore de quatre ans et de trois ans de prison avec sursis complet.

Le dernier a, quant à lui, écopé d'un an de prison pour non-assistance à personne en danger.

Le tribunal a par ailleurs accordé des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros à la victime.

Lors des débats en janvier dernier, les huit principaux prévenus avaient contesté les faits, soutenant que la victime était consentante. Seul l'un d'entre eux avait admis certains faits.

Le prévenu Omer A., petit-ami de la victime, avait affirmé qu'il ne l'avait jamais forcée à entretenir des relations sexuelles avec ses amis, admettant qu'il ne s'y était pas opposé non plus et qu'il l'avait même encouragée à accepter des relations sexuelles à plusieurs.

Les autres prévenus, eux, avaient déclaré que rien n'indiquait que la victime n'était pas consentante et qu'ils n'avaient pour le moins pas eu conscience qu'elle était manipulée par Omer A.

Des échanges de SMS entre la jeune fille de 20 ans et son petit-ami mais aussi entre ce dernier et ses amis ne faisaient aucun doute, selon le tribunal, sur le fait que la victime avait été contrainte.

Dans certains messages que la victime avait envoyés à Omer A. celle-ci se plaint qu'il la force à des relations sexuelles. Dans d'autres messages envoyés par certaines prévenus à Omer A., ceux-ci évoquent le supplice qu'a subi la victime ou se plaignent lorsqu'elle avait refusé certains actes sexuels.