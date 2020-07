Bruxelles : des nouvelles formules pour voyager sur quatre différents réseaux de transports publics

Les usages des transports publics à et autour de Bruxelles pourront à l’avenir utiliser les nouvelles formules JUMP + et MTB +. Celles-ci leur permettront d’accéder aux véhicules des quatre opérateurs actifs dans la capitale : Stib, SNCB, De Lijn et Tec dans un rayon d’11,5 km autour de la Grand Place ainsi que pour se rendre à l’aéroport, a annoncé la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters.

Des formules intégrées existent déjà mais la zone tarifaire de Bruxelles diffère d’un opérateur à l’autre. Les deux nouvelles formules intégrées seront un peu plus chères (10 voyages en JUMP + coûteront 15 euros au lieu de 14 euros pour la JUMP simple et l’abonnement mensuel MTB + coûtera 74 euros au lieu de 55 euros).