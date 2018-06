Bruxelles: des emplacements de parking CD... inutilisés ?

Allez, admettez que c'est agaçant, ces places de parking réservées aux corps diplomatiques vides, quand l'on cherche désespérément à se garer ! L'échevine en charge du stationnement à la ville de Bruxelles, Marion Lesmere, a tenté de recenser ces places CD, à l'avenue Franklin Roosevelt et aux alentours: "On a remarqué qu'un certain nombre d'emplacements ne correspondaient plus à des ambassades. Personne ne vérifie. A paris, les ambassades ont chacune deux emplacements. Ici, certaines ont jusqu'à 7 ou 8 emplacements". Marion Lemesre déplore aussi le fait qu' "aucun service n'assure le suivi. Or c'est une voirie régionale. C'est donc à Bruxelles Mobilité de les recenser et d'en faire le contrôle".

Avec sa casquette de députée MR au parlement bruxellois, Marion Lemesre a alors interrogé le Ministre Bruxellois de la Mobilité. Pascal Smet a expliqué en commission du Parlement Bruxellois que la région répondait en réalité à la demande du SPF affaires étrangères: "lorsque les affaires étrangères en font la demande, on les installe. Si ce n'est pas possible devant l'ambassade, on cherche dans le coin, mais puisqu'on est une ville internationale, on ne va pas faire les difficiles là dessus".

Pas vraiment de suivi donc. Mais le ministre a demandé aux affaires étrangères d'actualiser leurs données. Et une application qui recense ces places CD est prévue pour 2019.