Bruxelles : des cartes de stationnement mensuelles pour le personnel des hôpitaux, les policiers et les enseignants

La Ville de Bruxelles va mettre en place des cartes de stationnement professionnelles mensuelles. C’est une mesure temporaire liée à la crise du Covid 19 et qui doit passer lundi prochain au Conseil communal. "Cela durera le temps du déconfinement", précise l’échevin Groen de la Mobilité, Bart Dhondt.

Il y a des personnes qui n’ont pas d’autres choix que la voiture

La tarification ne change pas. Ce qui change, c’est la possibilité de payer sa carte chaque mois, afin de permettre aux professionnels concernés de mieux contrôler leur budget. De quels professionnels parle-t-on ? Le personnel des entreprises, les indépendants, le personnel des lieux de culte mais aussi le personnel des hôpitaux, les enseignants, les équipes des crèches, les policiers…

Récemment, la Ville de Bruxelles a profité de la crise du coronavirus et des premières mesures de déconfinement pour mettre en place des aménagements en faveur des modes de transports alternatifs. Cependant, "il y a des personnes qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser leur voiture", reconnaît Bart Dhondt. "Suite à une demande et une concertation avec la Région bruxelloise et la ministre de la Mobilité (NDLR : Elke Van den Brandt), nous avons décidé de mettre en place des cartes de stationnement mensuelles. C’est une facilité qui ne durera pas ad vitam aeternam mais juste le temps du déconfinement dont on ne connaît pas la durée."

De 7 à 67 euros par mois

Concrètement, quels seront les tarifs appliqués ? Pour la carte professionnelle "entreprises, indépendants et cultes", ce sera 17 euros par mois, de la première à cinquième carte (de 6 à 20 : 25 euros par mois ; de 21 à 30 : 50 euros par mois ; à partir de la 31e : 67 euros par mois). Pour le personnel des établissements d’enseignement et des crèches publiques : un seul tarif de 7 euros par mois. Idem pour les policiers de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Pour le personnel des hôpitaux, particulièrement sollicités en cette période, le tarif est de 17 euros par mois.