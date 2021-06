Bruxelles démasquée mais pas partout: voici les zones où le masque reste obligatoire (carte interactive)

Les communes en ordre dispersé

Parallèlement à cette mesure et conformément à ce qui a été décidé au CORES, le Conseil régional de sécurité, chaque commune pouvait ensuite décider des lieux où le masque restait imposé sur son territoire, en fonction de sa fréquentation. Et c'est ici que les choses se compliquent. Voyez plutôt:

Six communes (La Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Evere, Saint-Josse, Molenbeek et Koekelberg) ont choisi et démarqué ces zones où le port du masque reste obligatoire. Saint-Gilles attend une clarification de la région bruxelloise et s'étonne de cette situation en ordre dispersé.

Et pour les douze autres communes, il n'y a plus aucune obligation en extérieur, aucune zone délimitée (à l'exception des marchés donc), même si les bourgmestres contactés en appellent à la responsabilité de chacun. S'il y a du monde, dans les files devant les magasins ou aux abords des écoles, il faut se couvrir le nez et la bouche d'un masque, rappellent-ils.

Quelles rues sont concernées par l'obligation du port du masque ?

Voici les détails dans les six communes où l'obligation est maintenue dans certaines zones: