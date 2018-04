Bruxelles : de plus en plus de potagers collectifs menacés de disparition

Le saviez-vous ? A Bruxelles, il existe environ 324 potagers collectifs. C'est le constat qu'a fait tout récemment Mathieu Simonson, auteur d'une carte interactive des potagers de Bruxelles. Si ces dernières années leur nombre a augmenté, leur situation reste précaire.

Après un an de recherches, Mathieu Simonson, membre actif du Forum des Jardiniers est arrivé à un constat: il y a environ 21 potagers menacés de disparition dans la région bruxelloise. Il a réalisé et publié une carte interactive non exhaustive recensant les différents potagers existants, ceux menacés de disparition et ceux qui ont disparu depuis 2011.

Au total 42 potagers ont été détruits en 7 ans, en grande majorité à cause de constructions immobilières.