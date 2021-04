Bruxelles : de nombreux fêtards sont toujours réunis au bois de la Cambre malgré une forte présence policière

Ce jeudi premier avril, avec le soleil qui plane au-dessus de nos têtes depuis plusieurs jours, de nombreux Bruxellois ont décidé d’envahir une fois de plus le Bois de la Cambre. En connaissance de l’événement né sur Facebook et intitulé "LA BOUM" auquel 18.000 personnes avaient répondu présent et 51.000 s’étaient dits intéressés, des unités de police renforcées ont été déployées sur les lieux par précaution mais vu l’ampleur de l’événement et des rassemblements occasionnés sur place, une opération de dispersion de la foule est en cours et a donné lieu à certaines scènes de violence entre les forces de l’ordre de les fêtards.

"Attention, la police va procéder à la dispersion des lieux, toutes les personnes seront susceptibles de recevoir une contravention", a-t-on pu entendre résonner dans le parc peu après 17h alors que la foule se faisait de plus en plus compacte, au mépris des mesures sanitaires de distanciation physique et du port du masque. C’est l’histoire d’un poisson d’avril qui est devenu réalité et ce sont au total plusieurs milliers de personnes qui ont répondu présent à l’événement, pourtant fictif. "Liberté, liberté, liberté", ont ensuite scandé les participants, forcés à évacuer les lieux.