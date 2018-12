Bruxelles confirme sa signature des accords de coopération pour finaliser les travaux du RER

La Région bruxelloise a confirmé vendredi sa signature des accords de coopération qui permettront de finaliser les travaux d'infrastructure du RER, ont annoncé le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, et les ministre-président et ministre bruxellois, Rudi Vervoort et Pascal Smet.

Blocage

La Flandre et la Wallonie avaient déjà donné leur feu vert mais celui de Bruxelles se faisait attendre depuis le 7 novembre, date de l'avant-dernier comité de concertation. Jeudi, au parlement, plusieurs députés et François Bellot avaient exprimé leur inquiétude sur ce blocage.

A la suite d'une réunion bilatérale vendredi matin, Bruxelles a confirmé sa signature "des accords de coopération permettant de finaliser les travaux d'infrastructures du RER ainsi que différentes priorités régionales sur le territoire des trois Régions", indique un communiqué.