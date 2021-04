Bruxelles : comment se déroulent les premières représentations culturelles "tests" du Théâtre Royal flamand ?

La première représentation d’une série d’événements tests se déroule ce lundi soir au Théâtre royal flamand (KVS) à Bruxelles, avec un public composé de professionnels du secteur culturel. Ce processus d’essai d’un protocole sanitaire pour les représentations culturelles sera élargi à une vraie audience de 100 spectateurs dès mercredi.

Au programme de cette réouverture temporaire qui fera office de test grandeur nature pour la région bruxellois : la pièce de théâtre "Jonathan", qui porte le nom d’un robot qui officie dans les soins palliatifs en hôpital durant la pandémie de Covid-19.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : le secteur culturel testera 30 événements en mai et juin

Un protocole strict

Mais si la représentation va à l’encontre des règles encore en vigueur puisque les représentations culturelles en intérieur sont encore proscrites, elle ne met pas pour autant de côté un protocole sanitaire strict. Les spectateurs doivent porter le masque et la jauge d’accueil est limitée à 100 personnes pour une salle qui peut en rassembler 500.

De plus, afin de "tester" le protocole mis en place en vue d’une réouverture progressive des lieux culturels, les spectateurs seront testés avant et après la représentation. Durant les deux prochaines semaines l’audience subir un test rapide à l’entrée dans la salle ainsi qu’un autre sept jours après la représentation. De plus, la pièce sera ventilée en continu.

Un essai similaire sera ensuite également organisé à la Toneelhuis d’Anvers.

Des mesures similaires au premier déconfinement

Ces lundi et mardi 26 et 27 mai, les deux premières représentations tests commenceront en guise de répétition générale. La salle ne sera pas encore remplie de vrais spectateurs, mais de professionnels invités, acteurs, programmateurs, personnel interne et journalistes.

Mercredi, le vrai travail commence, car la salle sera remplie à 20%. Cela correspond aux mesures de distance les plus strictes qui s’appliquaient lors de la réouverture après le premier déconfinement, l’été dernier. Ce test sera répété jeudi et vendredi.