Bruxelles cherche des représentants citoyens pour accompagner le projet du tram de Neder-Over-Heembeek

Un tram reliera bientôt Neder-Over-Heembeek au centre-ville. La ville de Bruxelles souhaite créer un panel citoyen pour accompagner l’étude du projet, "pour que le tram soit une réussite pour tous ses usagers" indique l’administration communale sur le site internet de la ville. Les citoyens pourront ainsi débattre avec les acteurs régionaux et communaux en charge du projet.

L’appel à candidature est lancé

Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sont recherchés pour représenter les citoyens. La mission de ces représentants sera d’être la voix des riverains, des associations et des commerçants de Neder-Over-Heembeek. Trois réunions citoyennes se tiendront prochainement avec les Heembekois afin que ces derniers puissent communiquer aux représentants leurs points de vue et leur question par rapport au tracé du futur tram.

"L’objectif c’est de faire un tram avec les Heembeekois", explique Arnaud Pinxteren, l’échevin en charge de la participation citoyenne à la ville de Bruxelles. "On veut réaliser ce tram avec les habitants et pas contre eux, mais les arguments pour ou contre un certain tracé seront soumis au débat du comité d’accompagnement. Il ne s’agit pas là, pour les citoyens d’aller défendre leurs propres intérêts. Ils sont là pour représenter l’ensemble de leur quartier dans l’objectif d’améliorer la desserte en transport en commun de Neder-Over-Heembeek", argumente l’échevin bruxellois.

Les candidatures pour devenir l’un de ces porte-paroles sont attendues avant le 17 avril 2019. Plus d’infos sur le site internet de la ville de Bruxelles.