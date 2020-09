Bruxelles cherche des alternatives écologiques aux chaufferettes des terrasses de cafés

Dans le centre de Bruxelles, plusieurs terrasses de cafés et de restaurants proposent des chaufferettes. Celles-ci réchauffent l’atmosphère quand il fait plus froid, au moyen de braseros ou de radiateurs. Mais voilà, fonctionnant au gaz ou à l’électricité, elles sont jugées peu écologiques. La Ville de Bruxelles entend donc trouver leurs alternatives plus vertes et moins polluantes.

L’échevinat du Climat vient donc de commander une étude à La Cambre afin de proposer de nouvelles solutions au secteur de l’Horeca. Pas question pour Bruxelles, d’interdire purement et simplement les chaufferettes, comme Woluwe-Saint-Lambert et la Ville de Namur l’ont fait récemment. Dans la capitale, les terrasses pourront être chauffées, mais autrement.

Il n’est pas prévu d’interdire les chaufferettes en pleine crise économique

"Soyons clairs", tonne l’échevin du Climat Benoît Hellings (Ecolo), "il n’est pas prévu d’interdire les chaufferettes en pleine crise économique et sanitaire. Mais par contre, nous travaillons sérieusement à des alternatives qui permettent de maximiser l’usage des terrasses en hiver, en toute sécurité et de manière écologique."

Lorsque l’étude sera finalisée et que "nous aurons cette liste d’alternatives et ses diverses modalités, l’échevin du Commerce Fabian Maingain et moi allons les proposer à quelques établissements horeca partenaires, à titre de projet pilote."

Objectif : tester en condition les nouveaux dispositifs avec les professionnels du secteur et recueillir les réactions de leurs clients. "Nous verrons ce qui fonctionne, ce qui est Covid-compatible" et donc ce qui ne ralentit pas l’activité économique tout en maintenant la sécurité sanitaire. "Nous verrons aussi ce qui est le plus pratique et le plus écologique."

Des émissions de CO2 importantes

Aujourd’hui, difficile de chiffrer le nombre de chaufferettes installées sur les terrasses de la Ville de Bruxelles, même si celles-ci restent a priori concentrées dans le centre touristique, fort fréquenté en hiver lors des Plaisirs d’hiver. Les chaufferettes présentes sur la terrasse de l’Hôtel Métropole place De Brouckère étaient parmi les plus connues, avant la fermeture de l’établissement.