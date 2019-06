Bruxelles cherche d'urgence des infirmiers, des enseignants et des informaticiens

Comme chaque année, l'observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation, publie sa liste des métiers en pénurie en région bruxelloise. Et comme l'année dernière, elle compte 100 métiers. Les profils les plus recherchés: enseignant, infirmier, informaticien, juriste, chauffeur de taxi, boucher ou encore boulanger. Cela dit, de nouvelles fonctions critiques font leur apparition: professeur de néerlandais en primaire et ouvrier de production spécialisé dans la transformation de caoutchouc. Pour consulter la liste de ces fonctions critiques, c'est ici.

Les raisons de ces pénuries

Ces fonctions critiques sont donc des fonctions pour lesquelles les employeurs peinent à recruter, pour trois raisons. Soit pour une raison quantitative, cela veut dire qu'il y a trop peu de candidats pour un métier. Cela peut être un souci qualitatif, à savoir que les candidats qui se présentent n'ont pas les bonnes qualifications. Il peut s'agir d'un problème de formation, d'expérience ou de connaissance linguistique. Dernière raison: les conditions de travail qui peuvent être difficiles, pour un métier lourd ou dangereux, des horaires coupés, des horaires de nuit ou un statut précaire.

38 formations proposées

Actiris, l'Office régional bruxellois de l'Emploi rappelle qu'il propose 38 formations liées à ces métiers. Des cours de dessinateur industriel, de chimie ou de gestion et comptabilité ont fait leur apparition dans son catalogue cette année. Et si vous êtes chercheur d'emploi indemnisé, vous pouvez suivre ces formations tout en continuant à bénéficier de vos allocations de chômage. Autre facilité, vous ne devrez plus prouver que vous êtes à la recherche d'un emploi.