Bruxelles : cet après-midi répétition du défilé aérien du 21 juillet

Ce mercredi après-midi, à 16h10, Bruxelles sera survolée de nombreux avions, rien d’anormal, on répète le défilé aérien du 21 juillet.

75e anniversaire de la Libération

Parade de groupes musicaux folkloriques, visite des institutions et musées sont au programme le dimanche 21 juillet 2019.

Une multitude d’animations entièrement gratuites vous attendent de 10 heures à 23 heures. Les incontournables de la fête sont au rendez-vous avec Place Poelaert " village " policier de la police fédérale et locale.

La Défense vous présente ses activités rue de la Régence, avec des démonstrations et de nombreuses initiations. Un village des services civils de secours est organisé par IBZ avec la présence de la protection civile, du SIAMU, de B-Fast, de la Croix Rouge et les jeunes sapeurs-pompiers, etc.

Les musées, lieux de culte et institutions sont ouverts : la Grande Synagogue de Belgique, les Églises, la Cour des comptes, les Musées et la Chapelle Protestante. Place Royale, le village européen " BEL-Europa " vous attend.

Quant au Parc, il rassemble de nombreuses activités essentiellement consacrées aux enfants.

Retrouvez les véhicules du 101e Airborne – 326 ENG, dont le Jeep Willys, les Dodge WC52, les Half-Track, ainsi que les véhicules des anciens gendarmes, les véhicules militaires de la fédération des véhicules anciens et un bivouac avec des acteurs en costume d’époque. Vous serez plongés au cœur de cette époque fascinante et si importante pour l’histoire de notre pays.

Vous pouvez également suivre les festivités en direct sur la RTBF.

Le défilé aérien sera composé de :