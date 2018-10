Bruxelles: campagne de dératisation dans les égouts

C'est de saison, la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux Vivaqua mène depuis plusieurs semaines sa campagne automnale contre les rats. Deux fois par an (au printemps et en automne), des techniciens sillonnent les 19 communes pour dératiser les sous-sols: par équipes de deux, ils passent de bouche d'égout en bouche d'égout et à l'aide d'une barre à mine, soulèvent les taques pour y placer des petits blocs de mort-aux-rats au bout d'un fil. "Ce sont des anticoagulants qui vont supprimer les rats, explique Jean-Luc Mijs, responsable des techniciens chez Anticimex (société à qui Vivaqua a confié la dératisation). Nos techniciens adaptent la quantité de produit en fonction des résultats de la campagne précédente et de certains facteurs comme les plaintes de riverains ou de travaux dans l'environnement".

1 à 2,5 millions de rats à Bruxelles

Les rats qui vivent dans nos égouts sont de gros rats bruns appelés surmulots. Il n'est pas possible aujourd'hui d'estimer leur nombre. A la toute grosse louche, les spécialistes évoquent le rapport de 1 à 2 rats par habitants. Cela signifie qu'il y aurait entre 1 et deux millions et demi de rats surmulots à Bruxelles.

"Si on ne faisait rien, on pourrait être envahis par des rats, explique Pierre Henrion, pour Vivaqua. Mais comme c'est contrôlé deux fois par an, on peut dire que le problème est bien géré". Il en va, bien sûr, d'une question sanitaire. Mais les rats endommagent aussi les canalisations. "Les nouveaux égouts ne posent pas de problème, poursuit Pierre Henrion. Mais les anciens en brique, qui contiennent de la terre et du sable, font un terrain de jeu extraordinaire. Les rats y font des terriers et ça fait de beaux petits trous".

Des animaux utiles

La campagne semestrielle de Vivaqua a pour but de contrôler le nombre de rats, pas de les éradiquer. Il faut dire que les rats jouent un rôle important dans une ville. "Le rat a malgré tout son utilité, explique Yves Laurent de l'Institut des sciences naturelles. C'est un excellent gestionnaire de déchets. Ici à bruxelles, les chiffres sont approximatifs, on dit qu'ils se nourriraient d'à peu près un tiers des déchets de la population".

D'après une Vivaqua, le coût annuel de la dératisation dans les égouts s'élève à 200 mille euros.