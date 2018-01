Bruxelles: c'est parti pour un an de chantier dans les tunnels Reyers

C'est un chantier qui va directement concerner 58.000 automobilistes chaque jour, jusqu'à la fin de l'année. Le tout gros chantier de rénovation des tunnels Reyers a commencé véritablement samedi. Il va être question, tout au long de l'année, de refaire entièrement le plafond de quatre d'entre eux.

Résultat : depuis ce week-end, certains axes sont fermés en surface. Principalement, la bretelle de sortie Diamant (à la fin de l'autoroute E40). Une déviation est prévue par le parking de dissuasion et la rue Colonel Bourg. Il n'est plus possible non plus de monter sur l'E40 via l'avenue de Roodebeek.