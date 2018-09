Bruxelles: bientôt un guichet unique pour faciliter la demande de fauteuil roulant

A Bruxelles, les fauteuils roulants et autres équipements d'assistance à la mobilité pourront bientôt faire l'objet d'une demande via un guichet unique. Le gouvernement flamand a donné vendredi son feu vert à un accord de coopération à conclure avec les Commissions communautaires commune et française de Bruxelles, compétentes en la matière.

L'accord de coopération simplifiera l'introduction d'une demande de ce type de matériel à partir du 1er janvier prochain.

Actuellement, les Bruxellois qui souhaitent emprunter un équipement d'assistance à la mobilité de grande taille doivent se tourner vers l'INAMI, tandis que la mutualité intervient pour le matériel plus petit. L'apparition du guichet unique fera disparaître cette distinction.