Bruxelles: bientôt des poubelles rigides ?

Que prévoit le texte? Il permet aux communes d'imposer "sur tout ou partie du territoire (...) aux producteurs ou détenteurs de déchets (...) de faire usage (...) de poubelles rigides individuelles dans lesquelles seront placés les sacs de déchets (...) organiques et résiduels". En clair, si le texte passe, un bourgmestre pourra imposer aux habitants d'un quartier ou de l'ensemble de la commune, de déposer leurs sacs oranges et blancs dans une poubelle en plastique dur.

Des poubelles éventrées par les animaux

Une rue de Woluwé-Saint-Pierre, ayant reçu la visite de pies ou de renards - © RTBF

C'est qu'il en a marre, Benoit Cerexhe. Marre des poubelles éventrées par les pies, les corneilles et les renards. Marre aussi de devoir, chaque année consacrer 160.000 euros des deniers communaux au nettoyage des trottoirs ainsi souillés: "Cela oblige nos ouvriers communaux, à chaque collecte de Bruxelles-Propreté, à récupérer ces déchets et nettoyer pendant toute la journée".

Dans les quartiers aérés uniquement

Mais une poubelle en dur, cela prend de la place quand on n'a pas la chance d'avoir une grande remise, cave, ou cabane de jardin. "On le fera dans des quartiers bien aérés, très résidentiels, où il n'y a pas de problème d'entreposage. On peut le faire aussi avec des copropriétés quand il y a des containers pour toute la propriété. Mais on ne va pas imposer ces poubelles rigides dans des plus petits appartements ou plus petites habitations".

Il reste à voir comment réagira le personnel de Bruxelles-Propreté, qui tient à être impliqué pour ces éventuels changements, dans le cadre d'une concertation. "Ça aura inévitablement un impact sur les collectes", confirme Carl Dufour au service communication, qui précise toutefois que "l'agence est favorable à la demande".