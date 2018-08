Bruxelles bientôt à la pointe du traitement des eaux

C'est très surprenant, mais il y a un peu moins de 20 ans, Bruxelles déversait encore ses eaux usées directement dans la Senne, la rivière qui la traverse. Aujourd'hui, la région se targue de rejoindre le sommet européen en terme de traitement des eaux. Elle est en train de rénover la station d'épuration Sud à Forest. Un chantier qui entre dans sa dernière ligne droite. A la pointe de la technologie, la station Sud traitera début 2019 de manière très fine les eaux bruxelloises pour en retirer par exemple des micro-plastiques.

"Rendre l'eau propre et claire à la Senne"

Il a fallu s'arracher les cheveux, pour organiser ce chantier. Il est gros comme un terrain de football et coincé dans un périmètre étroit, entre la ligne du chemin de fer et plusieurs usines, comme celle d'Audi Forest. Le chantier a démarré il y a 4 ans.

La Station d'épuration Sud traite les eaux usées de 360.000 Bruxellois (les communes Sud de Bruxelles, Uccle, Anderlecht, Forest, Saint-Gilles). Dans la porte d'entrée de la Station, de grands peignes séparent l'eau de ses déchets les plus volumineux. Sandrine Moulin, responsable technique du chantier pour la Société Bruxelloise de Gestion de l'Eau nous explique: "Voilà on est à l'entrée, on a ici le produit brut, vraiment ce qui arrive directement de tous les égouts de Bruxelles. Donc c'est une eau très chargée, vous pouvez le voir à la couleur, chargée en lingettes, en matière organique, en azote, en phosphore et notre but ici à la station d'épuration, c'est de la rendre propre et claire à la Senne".

"L"ultra filtration", pour décharger l'eau de micro-plastiques

Pour atteindre cet objectif, il faut donc moderniser l'infrastructure actuelle qui n'est plus conforme aux normes européennes. "Vous avez des installations qui sont vieilles de 20 ans, où ne fait qu'aérer seulement le carbone.... Bassins qui vont s'attaquer au phosphore et à l'azote.

L'eau arrivera donc dans de gigantesques bassins de décantage. Dans ce réacteur biologique, des bactéries viendront dégrader la pollution. "On va installer de gros agitateurs, qui vont brasser l'eau, pour mettre en contact l'eau avec les flocons bactériens", raconte enthousiaste, Sandrine Moulin. "Ce sera dans quelques semaines un bassin complètement plein, on mettra les bactéries en route et on commencera l'épuration dans le nouveau réacteur".