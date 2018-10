Bruxelles: bâtiment démoli en urgence, l'avenue de Tervueren sera rouverte vers 22h

Un bâtiment en chantier en cours de rénovation a été démoli en urgence avenue de Tervueren, dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre. Situé au numéro 300 avenue de Tervueren, le bâtiment menaçait de s’effondrer et les risques étaient trop importants. Les experts ont donc décidé de démolir l'édifice.

Il n'y a désormais plus de risque pour la stabilité des bâtiments autour de l'immeuble en question. Il restait ce soir une cinquantaine de personnes accueillies à la maison communale. Ces personnes pourront rentrer chez elles vers 22h. A partir de cette heure là, le trafic routier pourra reprendre normalement. Notons que la circulation rouverte dans un sens sur l’Avenue de Tervueren (vers Tervueren). L’autre sens (vers Montgomery et le centre) est pour l'instant toujours fermé.

Concernant la circulation des trams, il faudra attendre le début de service de demain matin pour une reprise normale du trafic.

Retour sur les événements

Vers 14h ce mardi, l’entrepreneur a fait appel aux pompiers qui ont expertisé le bâtiment. Les ouvriers ont été évacués de même que les habitants des immeubles avoisinants. Certains riverains évacués ont été accueillis dans le Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, près de la Maison communale, le temps de l’intervention.

Les services du gaz et de l’électricité étaient sur place pour parer à toute éventualité. Selon le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe, le bâtiment a déjà bougé, il s'est d’ailleurs rendu sur place pour gérer la situation. Du côté de la commune, la décision de démolir immédiatement a finalement été prise vers 16h30. Une grue de démolition est arrivée sur place en fin d'après-midi.

La circulation automobile est à l'arrêt sur l'avenue de Tervueren. La circulation des trams 39 et 44 est interrompue entre Montgomery et Musée du Tram, la ligne 8 à l’arrêt entre Herrmann-Debroux et Roodebeek.