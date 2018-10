Bruxelles attire moins de visiteurs que d'autres grandes villes, mais ils y dépensent plus

En termes de nombre de visiteurs internationaux accueillis, Bruxelles se classe seulement en 76e position mondiale (sur 162), selon le dernier Global destination cities index de Mastercard. Ils y dépensent par contre plus d'argent que dans d'autres villes plus populaires, notamment dans les restaurants de la capitale.

Avec ses 2,4 millions de visiteurs étrangers en 2017, Bruxelles fait pâle figure à côté des poids lourds du tourisme que sont Bangkok (20,05 millions), Londres (19,83) ou Paris (17,44).

Mais, "si la Belgique attire moins de visiteurs étrangers, les dépenses moyennes quotidiennes de ces voyageurs sont étonnement plus élevées dans notre capitale que dans les premières villes du classement", relève Mastercard.

367 dollars par jour

Selon l'analyse, ils y dépenseraient en moyenne 367 dollars par jour, soit bien plus qu'à Paris (301), Londres (153) ou encore New York (147). La plus grande part du budget, 29%, est allouée à la gastronomie et aux boissons. "Viennent ensuite le logement (26%), les services locaux (22%) et le shopping (19%)."

La capitale du Plat pays attire principalement des Français, des Britanniques, des Allemands, des Espagnols et des Américains. Les voyageurs restent en moyenne 1,9 nuit à Bruxelles, le plus souvent (56%) pour les affaires.

Le Mastercard Global destination cities index propose un classement des villes reposant sur l'analyse du nombre d'arrivées totales de visiteurs internationaux et des dépenses effectuées par ces visiteurs dans leur ville de destination 2017. Cet index ne se fonde pas sur les données ou volumes de transactions Mastercard, précise la société spécialisée dans les paiements.