Bruxelles: après onze ans, les habitants du 123 rue Royale ont quitté le bâtiment

Les habitants du squat organisé du 123 Rue Royale ont définitivement quitté les lieux. Cela faisait 11 ans qu'une soixantaine de personnes logeaient dans ce grand immeuble du centre de Bruxelles. Leur convention d'occupation précaire leur permettait de rester presque gratuitement dans ce bâtiment vide. Mais l'immeuble de sept étages a fini par être vendu et les derniers habitants ont du rendre leurs clés mercredi à 17h.

"Il y a énormément de choses qui se sont passées ici," souligne Reginald de Potesta, secrétaire de l'association 123 logements. "Tout d'abord, on parle de onze ans de lutte pour le droit au logement. Mais ici, il y avait aussi beaucoup d'ateliers culture, yoga, musique. On a aussi organisé de nombreuses fêtes, des concerts qui ont marqué la jeunesse bruxelloise". "Une page se tourne", ajoute-t-il, "mais il faut aller de l'avant."

Victor, 21 ans, est arrivé au 123 Rue Royale étant enfant. Onze ans plus tard, il doit faire ses adieux au bâtiment. "J'ai passé toute mon enfance/adolescence dans ce bâtiment. Ca fait quelque chose de voir tout le monde partir, de ne plus entendre personne dans les couloirs", explique-t-il. "Il y a une certaine mélancolie qui s'installe."

Contrairement à la majorité des autres habitants, lui, n'habitera plus sous convention d'occupation précaire. Il a fait le choix d'une colocation avec un bail normal. "J'avais besoin d'une certaine stabilité. Passer d'occupation en occupation demande beaucoup d'énergie. Et j'avais besoin de me concentrer sur mes études." Il ajoute cependant: "Mais je reste administrateur de l'ASBL".

Le bâtiment de 5000m2 doit être transformé en 135 logements étudiants.