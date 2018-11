Bruxelles: après onze ans d'occupation, les habitants du 123 rue Royale ont quitté le bâtiment

Les habitants du squat organisé du 123 Rue Royale ont définitivement quitté les lieux. Cela faisait 11 ans qu'une soixantaine de personnes logeaient dans ce grand immeuble du centre de Bruxelles. Leur convention d'occupation précaire leur permettait de rester presque gratuitement dans ce bâtiment vide. Mais l'immeuble de sept étages a fini par être vendu et les derniers habitants ont du rendre leurs clés mercredi à 17h.

Bruxelles: après onze ans, les habitants du 123 rue Royale ont quitté le bâtiment - © Tous droits réservés

"Il y a énormément de choses qui se sont passées ici," souligne Reginald de Potesta, secrétaire de l'association 123 logements. "Tout d'abord, on parle de onze ans de lutte pour le droit au logement. Et puis ici, il y avait aussi beaucoup d'ateliers culture, yoga, musique... on organisé de nombreuses fêtes, des concerts qui ont marqué la jeunesse bruxelloise".

"Une page se tourne", ajoute-t-il, "mais il faut aller de l'avant."

Dans la cage d'escalier décorée de graffitis, les habitants se croisent une dernière fois. "Une partie de moi part dans ces cartons, une autre reste ici dans cet immeuble", explique Sophke. "Il faut dire que j'ai eu un bébé ici," ajoute-t-elle.