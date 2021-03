Bruxelles accueille deux spas à bière

Deux spas à bière ouvriront leurs portes à Bruxelles dès que les conditions sanitaires le permettent. Good Beer Spa, près de la place Madou, et Bath & Barley, à deux pas de la Grand-Place, promettent une atmosphère relaxante et brassicole.

La Belgique a beau avoir une culture de la bière reconnue par l’Unesco, elle ne dispose toutefois pas de spa à bière, infrastructure de détente pourtant présente depuis longtemps dans d’autres contrées brassicoles confirmées comme la République tchèque ou l’Allemagne.

C’est d’ailleurs au retour d’un périple en Tchéquie que Bart De Brabanter et Louis Raes ont monté leur projet Bath & Barley. "Le houblon, la levure et l’orge utilisés pour le brassage de la bière ont tous un effet positif sur le corps. Les enzymes actives et la levure de bière rendent votre peau et vos cheveux doux et souples, le houblon regorge d’antioxydants et nettoie vos pores et la chaleur du bain (environ 38C°) procure un effet relaxant", expliquent-ils.

Pendant cette balnéothérapie brassicole, des explications sont fournies sur les bières belges, l’orge et la levure qui sont ajoutées au bain, et le client peut choisir le houblon de son scrub. S’il a soif, il peut aussi se servir une pils d’un robinet situé à côté du bain.

Le procédé est similaire au Good Beer Spa. "Le houblon et la bière regorgent de substances nourrissantes et de vitamines. Il y a plus de 2000 ans, les Égyptiens et les Romains utilisaient déjà la bière dans leurs cosmétiques et en appréciaient les propriétés relaxantes et aromatiques. Les spas de bière ont une longue histoire dans les Balkans, et gagnent en popularité aujourd’hui", observe Benedict Biebuyck, responsable du Good Beer Spa.

A la rue Scailquin, les clients pourront s’immerger dans un jacuzzi en bois, rempli d’un mélange d’eau, de houblon, de levure, de bière blonde. Cette même blonde pourra aussi être dégustée dans ce spa fait "pour les bons vivants et les amoureux de la relaxation".