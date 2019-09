La philosophie est différente par rapport à Bruxelles: on mise ici sur un plus grand nombre de parkings, 8, autour de 250 places (A l'exception de Grand-Bigard qui en prévoit plus de 2500). On parle aussi de projets modulables. Budget total nous dit-on : 10 millions d'euros. Le parking du CERIA a coûté à la région bruxelloise 14 millions.

Les projets se situent à Vilvorde, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse, Grand-Bigard, Asse et Lot. Et ils avancent à un bon rythme: les travaux commenceront au printemps prochain. Ces parkings permettront aux navetteurs des "connexions" avec des le "Ringtrambus" de De Lijn, avec des gares ou des pistes cyclables.

Marijn Struyf, chargé de communication, détaille: " Il y a 8 endroits dans la périphérie flamande où nous allons commencer les travaux de parking de dissuasion d’ici l’année prochaine. Et il y en aura déjà certains qui seront accessibles. On parle ici de 8 endroits stratégiques où il y a une bonne liaison avec les transports publics vers Bruxelles pour que les gens puissent, au plus proche de leur habitation, faire le choix d’un mode de transport durable pour avoir accès rapidement au centre de Bruxelles".

A Bruxelles, avec le parking du CERIA, d'ici 2022, cela fera près de 5000 places en tout. Dans le détail, le plan prévoit autour de 800 places à Uccle au Parking Stalle, celui de Crainhem sera agrandi jusqu'à 750. On évoque 1800 places pour le "Park and Ride" de l'Esplanade près du Heysel. En plus de ces projets, un autre parking pourrait sortir de terre du côté d'Hermann-Debroux.

Des parkings de dissuasion, il va en pousser plusieurs en région bruxelloise ces prochaines années. Cela fait partie de la stratégie régionale de mobilité impulsée sous l'ancien gouvernement. On vous a parlé du parking du CERIA et de ses 1300 places , un parking assez peu fréquenté pour le moment. Mais il y a d'autres projets dans les cartons. Bruxelles a-t-elle raison de miser sur les parkings de dissuasion pour désengorger ses rues? La question est plus complexe qu'il n'y paraît.

Voici les projets de "Park&Ride" en périphérie flamande - © De Werkvennootschap

Ci dessus, la carte des futurs projets de la région flamande, notés P&R pour Park and Ride. On peut s'étonner que les parkings et projets bruxellois n'y figurent pas. Or, on sait combien c'est important de réfléchir à l'échelle de la zone métropolitaine (Bruxelles et les deux Brabants), quand on parle de mobilité. C'est ce que disent les spécialistes de la question. Officiellement, on se parle en tous cas. Mais on ne pense pas encore les projets ensemble.

Parkings de dissuasion, en amont de la congestion

L'objectif de ces parkings, c'est de convaincre une partie des 200.000 navetteurs quotidiens de garer leurs voitures à l'entrée de Bruxelles - ou en amont - et de continuer leur trajet en transport en commun. Mais construire des parkings de dissuasion en région bruxelloise, est-ce que c'est vraiment une bonne idée?

Patrick Frenay en doute. Cet urbaniste et géographe étudie la question depuis plus de 20 ans et tout un temps pour l'ULB: "Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que l'on doit faire des parkings de dissuasion proches de la zone urbaine. S'il faut en faire, c'est plutôt à l'extérieur, proche de la résidence des gens, pour qu'ils utilisent leurs voitures sur des trajets courts puis qu'ils utilisent les transports en commun sur de longues distances. Mais pas d'occuper des espaces urbains comme ceux que vous avez cités, pour cette fonction-là qui n'est pas noble, qui consomme beaucoup d'espace. Or, ce sont des espaces précieux. Autour de pôles de transport en commun, il faut selon moi, faire de la ville, pas des parkings".

Le Plan Good Move, qui pense la mobilité dans la région bruxelloise pour ces 10 prochaines années, ne dit pas autre chose au sujet de la localisation: " il faut que ce soit le plus en amont possible de la chaîne de déplacement et donc en priorité, à l'échelle métropolitaine, au niveau des gares du réseau ferroviaire". Quant à la dimension de ces projets: "Les expériences à l'étranger laissent apparaître que les P&R qui fonctionnent avec plus de 500 à 800 places sont des exceptions". Les projets bruxellois sont pourtant tous au-delà. Pour le CERIA, Bruxelles Mobilité avait recommandé une capacité de 800 places. Mais l'étude d'incidence en proposait 500 de plus. Et c'est cet avis qui a été suivi. A Crainhem par contre, l'étude d'incidence recommandait moins de places que ce qui était proposé par Bruxelles Mobilité. Avis suivi également.

Des mesures complémentaires pour que ce soit efficace

Quant à l'efficacité des parkings de dissuasion, les points de vue divergent. D'après Patrick Frenay, dans plusieurs villes allemandes, comme à Hanovre, on s'est rendu compte de l'effet contre-productif que peuvent avoir ces parkings de dissuasion. Si un bon tiers des navetteurs a opté pour la formule du parking de dissuasion au détriment d'un parcours complet en voiture, une partie de ceux qui n'utilisaient que les transports en commun a par contre repris sa voiture pour une partie de son parcours.