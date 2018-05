Bruxelles à la pointe de l'aide aux personnes âgées ?

La ville de Bruxelles expose cette semaine sa manière de travailler à des collègues venus de France, du Portugal, d’Italie et de Roumanie. L’objectif est de valoriser les bonnes pratiques en matière d’aide aux personnes âgées. Comme par exemple un travail proche d'accompagnement via des personnes qui épaulent les aînés en ville.

Hilde Tanda est l’une d’entre elles. Elle est aide-familiale depuis 13 ans. Elle accompagne les personnes âgées, isolées qui ont perdu leur autonomie. Une aide de tous les jours pour permettre au senior de rester à domicile le plus longtemps possible. "Je commence à 8h30. J’arrive au domicile de la personne et je discute avec elle. On fait la liste des courses ensemble. Je m’occupe de faire les achats. Je lui fais à manger tout en discutant. À midi, je m’arrête et je vais chez une autre personne", explique l’aide à domicile. "Ce n’est pas un métier facile, on passe beaucoup de temps avec des personnes qui parfois sont en fin de vie", confie-t-elle.

La ville de Bruxelles a encore beaucoup à faire

Lors d’un colloque organisé par la ville de Bruxelles, l’ASBL du Service d’Aide aux Seniors Bruxellois expose ses projets sur l’aide aux personnes âgés. Un dispositif pour identifier les séniors isolés est sur le point d’être lancé dans six quartiers de Bruxelles et Saint-Gilles. Un pas supplémentaire, mais selon Marie Arnould, la directrice du service d’aide aux Seniors Bruxellois, beaucoup de travail reste à faire. "Je pense franchement que l'on pourrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait davantage de subventions et mettre en place des innovations dynamiques pour s’adapter plus facilement aux situations de terrain. Des situations qui deviennent de plus en plus complexes aujourd’hui".

Pour le moment, le service d’aide de la ville de Bruxelles collabore avec 40 aide-familiales. Elles épaulent au quotidien 200 personnes âgées isolées.