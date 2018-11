Bruxelles : 90 pompiers à l'assaut des 528 marches de l'Atomium

90 pompiers issus de toute la Belgique ainsi que de la France et des Pays-Bas se sont lancés samedi matin à l'assaut des 528 marches de l'Atomium lors d'une course d'escaliers. L'épreuve consiste à gravir le plus rapidement possible les marches d'un bâtiment en tenue d'intervention. Le vainqueur en solo est un pompier bruxellois qui a effectué l'exercice en 3 minutes et 4 secondes.

La "Brussels Atomium Stair Race" était organisée par les pompiers de Bruxelles et la Brussels Firefighter Team, une association de pompiers qui organise des évènements sportifs. Loin d'être farfelue, la course est au contraire ancrée dans le quotidien des pompiers.

Lors d'un incendie dans une tour, les ascenseurs ne sont pas praticables.

Pour gravir les 102 mètres de l'Atomium, les pompiers emportent quelques 20 kilos d'équipements. Ils sont habillés comme lors des interventions qu'ils effectuent : casque, bottes, surpantalon veste ignifugiée et appareil respiratoire.

"Lors d'un incendie dans une tour, les ascenseurs ne sont pas praticables, explique Joël Hauquin, un pompier français. Cela nécessite de monter le plus rapidement possible pour récupérer d'éventuelles victimes, les mettre sur le dos, les redescendre et recommencer jusqu'à ce que tout soit éteint ou qu'il n'y ait plus de victimes. Cette course est donc très proche de ce qu'on retrouve au quotidien dans les interventions."

Joël Hauquin est venu de loin pour l'occasion, il est pompier professionnel à Strasbourg. "On est parti hier soir. Cinq heures de route pour cinq minutes de course. Quand on aime, on ne compte pas", sourit celui qui repart un peu déçu de son chrono de 4 minutes et 8 secondes.

"L'événement a rapidement été sold-out et nous avons dû refuser des participants, indique Phong Hoang, responsable communication des pompiers de Bruxelles. De nombreuses demandes pour une prochaine édition nous sont par ailleurs déjà parvenues et nous étudions dès lors la possibilité d'organiser un nouveau 'stair race' en juin 2019, avec une plus grande plage horaire et donc plus de participants."

Cette course de pompiers a eu lieu en marge du premier salon des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours. Ce salon de l'emploi au Palais 10 du Heysel a pour objectif de susciter des vocations. A Bruxelles, 350 à 400 postes sont vacants dans ces métiers.