Bruxelles : 8000 abonnés e-Villo! sur 32.000, 20% des trajets réalisés à l'électrique

Mobilité : le Villo! électrique - JT 13h - 29/11/2019 Une des pistes pour agir en faveur du climat, c'est d'encourager une autre mobilité. On croise ainsi de plus en plus de cyclistes en ville. Et à Bruxelles, ils utilisent notamment des vélos partagés. Les Villos, ce système public, passent à l'électrique. Il faut en effet rester concurrentiel.