Bruxelles, 27ème ville la plus verte selon TravelBird

Avec ses 23% d'espace vert, Bruxelles décroche la 27ème place du palmarès des villes les plus vertes établi par le site de réservation de vacances TravelBird. Anvers arrive 39ème avec 19,2% de verdure.

TravelBird a analysé 50 villes de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) sous plusieurs prismes: les espaces naturels, les espaces verts créés par l'homme et les espaces agricoles.

A Bruxelles, 12,8% des espaces verts sont composés de bois et 6% de parcs.

Tout en haut du classement, on retrouve Prague, qui atteint 56,7% d'espace vert global, suivi de Madrid (45%), Vienne (42,7%), Edimbourg (41,8%) et Auckland (41,5%). Tokyo (6%), Santiago (6,6%) et Nicosie (7%) ferment la marche.

TravelBird s'est aussi intéressé au nombre de mètres carrés de végétation par habitant, ce qui donne un classement différent.

Ici, Bruxelles arrive 39ème avec 19,61 m2 d'espace vert par résident, devancée par Anvers (33e avec 36 m2/habitant). Reykjavik (410 m2), Auckland (357 m2), Bratislava (333 m2) et Sydney (236 m2) arrivent en tête, tandis qu'Athènes (6,45 m2), Istanbul (5 m2) et Tokyo (4 m2) clôturent le palmarès.