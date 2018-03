Bruxelles: 200 personnes ont manifesté contre les violences policières

200 personnes se sont retrouvées jeudi soir place Anneessens, dans le centre-ville de Bruxelles pour manifester contre les violences policières. L'initiative vient des Jeunes Organisés Combatifs (JOC) dans le cadre de leur campagne Stop répression.

Si aujourd’hui le nombre de plaintes n'explosent pas, les manifestants voulaient encourager les victimes à parler. Mais dans ce genre de dossier c'est bien souvent la parole de l'un contre celle de l'autre... par manque de preuves tangibles.

"Il y a d'abord la difficulté d'obtenir un certificat médical circonstancié quand des blessures ont été occasionnées par des comportements des policiers, commente Thomas Mitevoy, avocat spécialisé en droits fondamentaux. Il est également difficile d'obtenir des images vidéos. Dans un certains nombres de cas, elles sont détruites, supprimées après un temps relativement court. Reste alors les déclarations des policiers contre les déclarations des victimes. L'expérience montre que de manière assez généralisée, les juridictions accordent privilégié aux déclarations de policiers par rapport à celle des victimes."

Cet avocat se base sur son expérience rofessionnelle. Un de ses cas est particulièrement parlant, celui d'un bruxellois embarqué par la Police en août 2009 alors qu'il discute dans une rue de Saint-Gilles avec son frère. Non loin, des ambulanciers réaniment une dame. Ils sont perturbés par un jeune qui les interpelle.

" Nous, nous n'avions rien à voir avec ce jeune, raconte ce Bruxellois qui préfère garder l'anonymat. Nous étions juste là, à discuter. Mais nous avons été embarqué et passé à tabac pendant tout le trajet vers le commissariat. Les violences physiques étaient très fortes: des coups de poings alors qu'on était menottés. Ensuite, est venue ce que j'ai ressenti comme de la violence morale: ils m'ont demandé de crier que j'étais un sale macaque sinon ils frappaient encore plus fort."

Arrivé au commissariat, le Bruxellois réalise qu'il a le crâne ouvert. Il passe par l'hôpital mais ne reçoit pas de soins pendant sa garde à vue. Il est libéré 24 heures plus tard et veut porter plainte dès sa sortie. Mais il est aussi accusé de rébellion par les Policiers. Deux procédures judiciaires sont entamées, "ce qui est assez classique", commente l'avocat. Mais ce qui est particulier, c'est la tournure que prend la poursuite envers les policiers. Le procès ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme.

"Dans le cadre de la plainte qui visait le policier et qui n'a pas abouti à des poursuites des policiers, l'État belge a reconnu que l'interpellation de mon client s'était faite dans des conditions contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui proscrit les traitements inhumains et dégradants et à dédommager mon client pour cette violation de l'article 3. Par contre, dans le cadre de la plainte contre mon client pour rébellion, on a considéré que la parole du policier était suffisamment crédible pour appuyer une condamnation pour rébellion."

La deuxième sentence doit encore être prononcée.

"L'arbre qui cache la forêt"

Les chiffres du Comité P, la police des Polices montrent que les plaintes envers la police ne sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant: 2663 en 2016 contre 2561 en 2015. Et parmi ces plaintes, 16% concernant des violences policières. Ces chiffres sont mis en avant par Vincent Gilles, porte-parole du syndicat SLFP Police. Bien sûr, les violences avérées doivent être condamnées, explique-t-il mais il estime que c'est bien souvent le contraire: ce sont les policiers qui subissent la violence.

"C'est l'arbre qui cache la forêt, explique le porte-parole. Ces violences commises par les policiers cachent en réalité la violence commise envers la Police. Nous nous battons depuis 2013 pour que l'on admette ce phénomène et que l'on mette en place des moyens pour limiter l'une comme l'autre. Nous comptons 11 millions d'interventions par an. Parmi elles, on compte 9000 cas de violences par tiers qui occasionnent des accidents de travail avec congé pour motif de santé." Le Comité P enregistre 440 plaintes concernant des violences policières en 2016. Des chiffres qui ne sont pas tout à fait complets puisqu'il faut également ajouter les enquêtes en interne, les plaintes adressées directement au juge d'instruction ou encore les chiffres de l'Observatoire de la Ligue des Droits de l'Homme. Car d'un côté comme de l'autre on admet qu'il manque des chiffres précis sur la question.