"Brussels Touch" : Une première exposition sur la mode bruxelloise

Le musée de la mode et de la dentelle à Bruxelles dévoile dès ce vendredi 27 août une nouvelle exposition consacrée à la mode "made in Brussels". Surnommée la "Brussels touch", l’exposition fait la part belle aux créations imaginées par des stylistes belges et internationaux qui ont fait leurs armes à Bruxelles.

A priori la capitale n’est pas forcément synonyme de monde de la mode comme Milan ou Anvers et pourtant, Bruxelles a réussi à imposer sa patte dans le domaine à tel point que l’on pourrait parler aujourd’hui d’une "Brussels touch", d’une véritable touche bruxelloise.

"C’était l’enjeu de l’exposition, explique Denis Laurent, le directeur des musées de la ville de Bruxelles. On ne savait pas avant le début de nos recherches si on allait trouver une "Brussels touch" ou non. C’était l’intérêt scientifique. Et en fin de parcours, la réponse est plutôt OUI. Il y a des caractéristiques qui distinguent l’attitude des créateurs et créatrices qui ont travaillé ou qui travaillent dans la mode à Bruxelles".

L’aide d’une historienne de la mode

La curatrice de l’exposition Lydia Kamitsis, historienne de la mode, a fouillé les collections du musée jusque dans le milieu des années 80 pour faire ressortir l’esprit bruxellois et essayer de le cerner. "C’est la première fois qu’on essaie de définir ce qui rassemble des individualités aussi différentes. Il y a une Brussels Touch et ce qui la définit c’est le sous-titre que l’on a choisi pour l’exposition, c’est l’esprit libre de mode".

Une liberté bruxelloise typique

Les créations emblématiques de 33 créateurs liés à Bruxelles sont exposées à travers neuf pièces qui se déclinent sous des angles thématiques, comme l’humilité, l’humour et l’absurde, le travail artisanal, l’inclusivité engagée qui ressort de la pluralité culturelle de la capitale, l’audace ou encore la poésie sans grandiloquence et le goût de la fête. Autant de mots qui caractérisent ce qu’est la "Brussels touch".

"Bruxelles n’est pas une ville de mode il n’y a pas de référents très lourds auxquels les créateurs et créatrices peuvent se confronter, ce qui leur permet aussi d’avoir beaucoup d’espaces d’expression. Il y a une espèce de liberté qui est unique et qui donne cette touche particulière à la mode qui en est issue" explique Lydia Kamitsis.