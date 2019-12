Brussels Parking transforme un garage privé en parking vélo public

Dans le quartier très dense des marolles. Au numéro 5 de la rue de Nancy. Le garage de Veerle Slootmans. " Comme vous le voyez, c’est un endroit assez vieux ". Propriétaire de la maison, elle n’avait plus les fonds pour rénover cet espace de 120 mètres carrés. Cycliste convaincue, elle opte alors pour cette solution. " Pratiquement, pour un garage vélo, il ne faut presque pas d’aménagement. C’est Parking Brussels qui a installé les racks, la serrure qui s’ouvre avec une application Bluetooth et puis voilà, c’est tout ".

A Bruxelles, il y a de plus en plus de cyclistes et donc de plus en plus de vélos. Des vélos qu’il faut pouvoir ranger. Or en ville, tout le monde n’a pas la place à son domicile. Il existe déjà les box vélo dans la rue. Aujourd’hui, Parking Brussels ouvre un espace de stationnement vélo dans un garage privé qu’elle loue à des particuliers. C’est une première. Mais l’agence régionale espère que cette solution pourra se multiplier à l’avenir.

Le garage pourra accueillir jusqu'à 30 vélos classiques et 3 vélos cargo - © rtbf

Loyer garanti

Quasi aucun investissement et l’assurance de toucher chaque mois un loyer fixé ici à 200 euros. " Il y a un montant garanti, calculé sur base de l’offre et de la demande dans le quartier pour ce type de garage. Et puis, il y a une part qui est variable en fonction du nombre d’abonné au parking. Donc plus il y a d’abonné, plus le propriétaire est susceptible d’avoir un loyer mensuel élevé " explique Geoffrey Usé, responsable du projet chez Parking Brussels.

L’agence régionale espère que cette première expérience fera des émules. La demande est de plus en plus importante. Aujourd’hui, les listes d’attente pour les box vélos sont kilométriques. Et ces box ne peuvent être multipliés à l’envi car en voirie. " Je pense que cette solution des garages c’est l’avenir du parking vélo en Région de Bruxelles-Capitale. Parce que déjà cela nous permet d’avoir des surfaces plus grandes, des surfaces qui sont sécurisées de base, qui sont abritées. Et donc qui nous permette de répondre à une demande qui est de plus en plus importante ".

Le développement des parkings vélos sécurisés est en tout cas devenu un enjeu important à Bruxelles pour stimuler l’utilisation du vélo comme mode de déplacement. Pratiquement, si vous voulez une place dans ce parking. Il vous en coûtera 60 euros par an pour un vélo classique, 120 euros pour un vélo cargo.