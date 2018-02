Brussels Expo: les quatre directeurs se sont partagé 700.000 euros en 2017

Pour la toute première fois, les comptes annuels de Brussels Expo présentent les rémunérations de ses dirigeants. Approuvés le 9 février dernier, ces comptes indiquent que les cinq membres du conseil d'administration se sont partagé 338.000 euros bruts entre juillet 2016 et juin 2017. Un chiffre en dessous de la réalité. Explications.

Une ASBL de la Ville de Bruxelles

Tout d'abord, Brussels Expo est une ASBL, créée par la Ville de Bruxelles. Comme d'autres ASBL en lien avec la Ville (GIAL, Cuisines bruxelloises...), ce mastodonte historique suscite des fantasmes, fondés et infondés sur son mode de gestion et la rémunération de ses dirigeants et administrateurs. Depuis peu, Brussels Expo a absorbé les trois ASBL en lien avec l'événementiel à Bruxelles: deux très anciennes comme la Foire internationale de Bruxelles et Foires & Salons de Bruxelles et une plus récente le Brussels Summer Festival. Cette réorganisation est une conséquence du scandale du Samusocial pour plus de transparence. En résumé, Brussels Expo gère l'exploitation du site des Palais des Expositions avec ses innombrables salons sur l'année mais aussi le Palais 12 et la Madeleine.