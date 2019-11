Brussels Beer Challenge à Mons : 3 jours pour juger 1650 bières du monde entier

L’explosion des microbrasseries

La dégustation se déroule à l'aveugle ou plus exactement dans des verres anonymes - © RTBF

Il y a 8 ans, lors de la première édition du concours, seules 400 bières étaient présentées au jury, elles sont 1650 aujourd’hui. L’augmentation du nombre de bières en lice correspond à la multiplication du nombre de brasseries ces dernières années. "Le nombre de microbrasseries explose donc on doit se limiter à un certain nombre" nous dit Thomas Costenoble. Toutes ces nouvelles bières ne risquent-elles pas de saturer le marché ? "Je pense que pour un nouveau brasseur qui s’installe, ça commence à devenir difficile. Il y a de la place pour toutes les brasseries actuelles mais je pense que là on arrive à saturation et que le consommateur a une offre et une gamme suffisamment large à sa disposition " répond l’organisateur.

La situation n’est pas propre à la Belgique, des pays comme l’Italie et la France voient naître chaque année de nouvelles petites brasseries. Mais pour Mathieu Schneider du Forum des Brasseurs Européens (10.500 brasseries pour les 29 pays membres), il n’y a pas trop de brasseries : "il y a beaucoup de brasseries, ça continue à se développer, ça dépend des états parce que certains avaient encore des traditions brassicoles très fortes, d’autres où le secteur est reparti à la hausse depuis les années 2000, donc je pense qu’il y a encore de la place pour la croissance".