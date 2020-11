Brussels Beer Challenge : 1500 bières à déguster dans le respect des gestes barrières

Depuis 2012, le Brussels Beer Challenge réunit chaque année une centaine de dégustateurs venus du monde entier pour attribuer des médailles aux meilleures bières du monde. Cette année, la crise sanitaire a bien failli avoir raison du concours. Mais ses organisateurs ont décidé de le maintenir. Petite visite guidée d’une dégustation de bière au temps du COVID.

Dans le respect des mesures sanitaires

Le saint des saints se trouve du côté de la gare du Midi. On entre dans un immeuble mi-entrepôt, mi-bureaux. On descend quelques marches. Et on arrive dans une cave où 12 personnes sont assises, chacune seule à une petite table, à distance réglementaire du voisin. Une jeune fille est là pour surveiller qu’ils mettent bien le masque dès qu’ils se lèvent et qu’ils se désinfectent régulièrement les mains.

Nous sommes au cœur du concours. Chacun de ces douze hommes boira, entre 9 heures du matin et 15h, pas moins de 50 bières. Ou plutôt, il en avalera quelques gouttes à peine. Au contraire des dégustations de vin, les amateurs de bière ne recrachent pas. Ils sont donc très attentifs à ne pas vider leurs verres. "A la fin de la journée, explique Thomas Costenoble, l’organisateur du concours, ils auront tout au plus bu l’équivalent de deux verres… "

Une médaille pour sauver sa brasserie ?

Il règne d’ailleurs dans cette cave une ambiance calme, silencieuse, proche du recueillement. C’est que, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, un concours de bières, ce n’est pas vraiment une partie de rigolade : " Nous sommes conscients de l’importance de notre verdict ", explique Jo Panneels, sommelier en bières pour le compte d’une chaîne belge de supermarchés. Dans un marché de plus en plus encombré, une médaille, c’est, pour un brasseur, l’espoir de se démarquer de la masse de ses concurrents, avec des conséquences sensibles pour son chiffre d’affaire. Et l’espoir de se maintenir à flot malgré la crise actuelle.