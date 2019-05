Brussels Airport représente près de 24.000 emplois directs, selon une étude de la KULeuven

Brussels Airport représente près de 24.000 emplois directs, selon un rapport de la KULeuven. Ce rapport a été réalisé à la demande d'Aviato, le centre d'emploi de l'aéroport. Il donne une image plus précise de ce gros employeur, via les 317 entreprises qui travaillent sur son sol. Dans le contexte compliqué que l'on connaît avec le contrôleur aérien Skeyes, l'aéroport s'appuie sur ce rapport pour « redresser » certaines idées reçues et en confirmer d'autres.

Ce que l'on savait, c'est que la plupart des personnes qui travaillent à l'aéroport viennent de la région flamande. Le rapport le confirme: 3 travailleurs sur 4 sont Flamands. Mais les entreprises emploient aussi des Bruxellois. Plus de 3600 (environ 16 % des travailleurs). C'est peu, mais ce chiffre est en augmentation selon AVIATO.

72% d'emplois permanents

L'idée reçue balayée par le rapport de la KULeuven concerne la qualité de ces emplois. Non, dit le rapport, ce ne sont pas que des emplois très flexibles, au contraire: « Il y a plus de 72 % d'emplois permanents à l'aéroport, ce qui est plus que la moyenne bruxelloise, wallonne ou même flamande. C'est plutôt un bon chiffre », souligne Simon de Maeseneer, directeur général d'AVIATO, le centre d'emploi de l'aéroport.

Par ailleurs, 71% des travailleurs sont des employés, pour 48% au sud du pays et 61% dans la capitale. Ces données contredisent donc l'idée selon laquelle l'aéroport serait un marché du travail offrant des emplois particulièrement précaires et à temps partiel, analyse la KU Leuven.

L'aéroport entend travailler son image avec cette étude. Aviato recherche sans cesse des travailleurs dans plusieurs secteurs: la sécurité, le nettoyage, le catering. Il essaie en particulier d'attirer des demandeurs d'emploi bruxellois. 400 offres emplois sont d'ailleurs toujours vacantes.